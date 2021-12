Cérebro se fortalece com atividades leves

Um estudo da Universidade de Waterloo, no Canadá, chegou a conclusão que atividades corriqueiras do dia a dia beneficiam o cérebro. Segundo os cientistas, varrer a casa, cozinhar, cuidar do jardim e outras tarefas simples, são muito úteis à saúde dos neurônios.

Do grupo estudado, o que se observou foi que as pessoas mais ativas eram as que mantinham a mente ocupada com essas atividades corriqueiras. O alentador, dizem os pesquisadores, é que não é preciso se dedicar a um treino vigoroso para manter a saúde da mente.

Outro estudo analisou mulheres que simplesmente caminhavam. Elas também tiveram comprovada uma diminuição da perda da capacidade cognitiva. Isso porque o exercício ajuda a liberar substâncias do cérebro que proporcionam sensação de bem-estar e redução da ansiedade.

No caso das atividades domésticas, elas exigem que o cérebro exercite sua capacidade cognitiva de processar informação, compensando a perda dos neurônios. Para os estudiosos, os exercícios mais leves beneficiam mais o cérebro porque a sensação de prazer ao praticá-lo é um ingrediente essencial para a química cerebral

