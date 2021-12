Cereais matinais sem açúcar e integrais são mais saudáveis

Muita gente hoje não concebe mais um desjejum sem a presença de cereais matinais. Não só pelo sabor agradável, mas pelos benefícios nutricionais que trazem para nosso organismo. Mas, cuidado com as opções açucaradas existentes no mercado, principalmente aquelas que agradam as crianças, que além do açúcar refinado, possuem grande quantidade de carboidratos e amido, que não são nada nutritivos. Os cereais ideais são os integrais, como aveia, all bran e quinua, que não passam por processos de refinação, o que preserva a quantidade de fibras, vitaminas e minerais.

Os cereais matinais contêm em média 50 a 60% de carboidratos, 10 a 20 % de fibras solúveis e insolúveis, 15% de proteínas, traços de lipídios, vitaminas do complexo B, Vitamina E, zinco, cálcio, ferro, magnésio, potássio, além de fitoquímicos como ácidos fenólicos e flavonoides com funções antioxidantes, os quais retardam o envelhecimento celular.

Por isso melhoram a energia e reforçam o sistema imunológico, ajudando a formar e regenerar ossos e dentes, a diminuir inchaços, melhorar o intestino e a aumentar a sensação de saciedade.

A recomendação diária de consumo é em média 40 gramas, mas esta quantidade pode variar, segundo as necessidades nutricionais de cada pessoa. Consumidos regularmente, os cereais matinais podem diminuir o risco de doenças cardiovasculares, diabetes, câncer de colon e a obesidade.

adblock ativo