Cerca de 630 milhões de pessoas devem ter diabetes até 2045

O Atlas do Diabetes, a cada atualização, aponta uma tendência alarmante sobre a doença no mundo. O levantamento da Federação Internacional de Diabetes (IDF, na sigla em inglês), referente a 2017, comprovou um aumento de 10 milhões de pessoas portadoras da doença nos últimos dois anos.

De acordo com os dados da organização, atualmente o mundo conta com 425 milhões de adultos diabéticos. Segundo a IDF, é preocupante a falta de conhecimento: um a cada dois diabéticos não sabe que é portador da doença.

Número de casos cresce com rapidez

A estimativa, segundo o relatório, é de que até 2045 a população com diabetes aumente em quase 50%, alcançando o total de 629 milhões. A projeção inclui pessoas com e sem diagnóstico da doença. O levantamento ainda aponta dados com recorte por país e região. O Brasil, na lista de países com maior quantidade de pessoas portadoras da doença, aparece em 4º lugar, com 12,5 milhões. O país fica atrás dos Estados Unidos (30,2 milhões), Índia (72,9 milhões) e China (114,4 milhões). Para 2045, estima-se que o Brasil desça uma posição, ocupando assim a 5ª colocação – mas aumentando o número de diabéticos para 20,3 milhões.

Segundo a IDF, os bebês podem adquirir a doença na gestação. Segundo o Atlas, um em cada seis nascidos foram afetados pela hiperglicemia em 2017. O relatório aponta uma tendência maior à doença nos adultos na faixa etária de 20 a 79 anos: um em cada 14 possui diabetes. Outro dado preocupante é o das pessoas nesta faixa etária sem diagnóstico: 5,7 milhões, o correspondente a 46%.

Os custos relacionados à doença são altos: US$ 727 bilhões no mundo em 2017, o equivalente a mais de R$ 2,3 trilhões. Deste total, o Brasil atingiu R$ 77 milhões.

A TARDE tentou obter dados com o Centro de Diabetes e Endocrinologia da Bahia, mas não obteve retorno.

