Celulite: saiba quais alimentos devem ser evitados

A celulite ainda não tem cura, mas é possível atenuar a aparência dela por meio de tratamento estéticos como a drenagem linfática, prática de atividade física e alimentação. Alguns estudos mostram que a retirada de alimentos alergênicos como leite, derivados, glúten, embutidos, açúcares e gorduras saturadas auxiliam na melhora da aparência da celulite.

Cada pessoa reage de forma diferente a certos alimentos e por isso a melhor saída é recorrer a ajuda de um nutricionista.

É recomendado uma desintoxicação do organismo, começando com uma boa hidratação com a função de estimular os rins e eliminar toxinas e líquidos acumulados. Alimentos ricos em conservantes e corantes como enlatados, temperos em pó ou tablete, molhos de caixinha, entre outros devem ser evitados, pois aumentam as toxinas no organismo.

Alimentos ricos em fibras, antioxidantes e antiinflamatórios como frutas, verduras, legumes e cereais são importantes na remoção das toxinas e na melhora de fatores inflamatórios. Chás com ativos antiinflamatórios como o chá verde, chá branco e hibisco são aliados ao tratamento.

