Catapora: saiba quais alimentos são contra-indicados

Catapora ou varicela é uma doença altamente infecciosa e geralmente benigna causada pelo vírus Varicela-Zóster sendo mais comum na infância. Uma vez o vírus adquirido a pessoa fica imune por toda a vida, entretanto, ele permanecerá no organismo e futuramente pode provocar a doença herpes-zóster ou cobreiro. Os primeiros sintomas são febre de 37,5ºC e 39,5ºC, mal-estar, inapetência, dor de cabeça e cansaço. Após um ou dois dias surgem as lesões caracterizadas por manchas avermelhadas que se tornam bolhas ou vesículas cheias de líquidos, sobre as quais posteriormente formarão crostas provocando muita coceira.

Sua transmissão ocorre por contato direto e seu período de incubação é de pelo menos quinze dias. O ideal é que a pessoa infectada não tenha contato direto com outras pessoas que nunca adquiriram a doença ou que tenham a imunidade mais baixa. É recomendado que crianças a partir de um ano e adolescentes e adultos com baixa imunidade ou pessoas que irão se submeter a quimio ou radioterapia se vacinem contra a catapora.

Para o tratamento ser mais eficaz deve haver bastante repouso principalmente se estiver com febre, ingerir muitos líquidos, não coçar as feridas e se alimentar adequadamente. Por provocar reações alérgicas o ideal é que não consuma alimentos ricos em gordura, açúcares, conservantes e corantes (enlatados, molhos, sucos industrializados, temperos em tablete e pó, etc), amendoim, frutos do mar e leite e derivados em excesso.

Alimentos ricos em fibras e vitaminas e minerais como frutas, verduras e legumes são mais adequados para o controle das reações alérgicas além de melhorarem a imunidade.

