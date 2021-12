Castanha da índia reforça resistência vascular periférica

Chamada de Aesculus hippocastanum, a Castanheira da Índia pertence à família Hippocastanaceae, e é uma árvore nativa do Oeste da Ásia. Rica em saponinas e flavonóides exerce efeito positivo sobre a circulação venosa e portal. Fortalece o tecido conjuntivo da parede dos vasos e reduz a fragilidade vascular, sendo sua maior indicação clínica para o tratamento da insuficiência venosa crônica.

Ela também é utilizada no tratamento de varizes, hemorróidas, equimozes, tromboflebites, prostatite e edema. Alguns estudos relatam as suas propriedades de combate às cólicas menstruais, às pernas pesadas e às doenças de pele. A superdosagem desta castanha pode causar problemas, tais como: coceira, fraqueza, vômito, depressão do sistema nervoso central, paralisia, estupor, dilatação da pupila e diminuição da coordenação motor.

Já os efeitos colaterais da castanha da Índia são: leve irritação das mucosas digestivas e dermatite de contato. Quanto às contraindicações, recomenda-se que não seja consumida por gestantes, mulheres no período de amamentação, crianças e durante um tratamento com anticoagulantes.

