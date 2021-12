Casos de aids entre os jovens sobem 32% no país em 9 anos

A taxa de detecção de aids em jovens brasileiros com idades entre 15 e 24 anos, no período de 2004 a 2013, cresceu de 9,6 para 12,7 casos por 100 mil habitantes. Os dados são do Ministério da Saúde e apontam um aumento de cerca de 32%.

Tal crescimento reflete a falta de preocupação dos adolescentes com a doença. De acordo com o infectologista Adriano Oliveira, os jovens, por não terem nascido nos anos 90, não viveram a época de auge da aids, e, talvez seja esse o motivo do aumento.

"A geração que viu esse momento é mais atemorizada pela aids. Ícones da música como Cazuza e Renato Russo, que morreram da doença, chocavam a população. Hoje, se fala muito pouco sobre o assunto o que diminuiu o impacto da doença. Os jovens não se preocupam tanto, não recebem a orientação adequada", diz o especialista.

Ele completa afirmando que é comum ouvir diversos mitos que cercam o HIV/ Aids até hoje. "Ainda escutamos muitas frases relacionadas a cura da doença, como aqueles que acreditam que após a ingestão de remédios, podem ser tratados. É importante ressaltar que a aids ainda não tem cura!", finaliza.

Para mudar este cenário, o infectologista acredita que é preciso informação para orientar os jovens. "As pessoas precisam, primeiro, ter conhecimento sobre o que é e quais são as consequências desta doença. A principal providência é investir em informação, este trabalho deveria ser feito um a um, indo nas escolas e conversando com os adolescentes" , disse Adriano Oliveira.

Cerca de 734 mil pessoas vivem com HIV e aids hoje no Brasil, a doença, segundo o boletim epidemiológico divulgado no ano passado, está estabilizada no país, com taxa de detecção em torno de 20,4 casos, a cada 100 mil habitantes. Este número representa cerca de 39 mil casos de aids novos ao ano.

Bahia

De acordo com dados da Secretária de Saúde do Estado (Sesab), na Bahia, o primeiro caso de aids foi registrado em 1984. Daquele ano até setembro de 2014, já foram registrados 24.086 casos da doença. Destes, 15.104 no sexo masculino (62,7%) e 8.980 (37,3%) no feminino.

Salvador registra anualmente o maior número de casos no estado. De 1984 a 2014, foram constatados na capital aproximadamente 12 mil casos de aids, quase 50% do total do estado. Em seguida, vem Feira de Santana, com 1.127 casos e Vitória da Conquista, com 614 registros.

Isso acontece porque, de acordo com a coordenadora do programa estadual de DST/aids da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Divep), vinculada à Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), Jeane Magnavita, o inicio da vida sexual está cada vez mais precoce e, lidar com a complexidade de interferir no comportamento sexual "é desafiador".

"O fato de você informar sobre o preservativo não é suficiente para transformar o comportamento de uma pessoa, apesar da distribuição. Precisamos de outros meios para informar a este público jovem" , diz.

O importante, como salienta Jeane, é trabalhar de modo a não reprimir a relação sexual. "A melhor maneira é abordar o assunto em todos os lugares. A ideia é oferecer a camisinha e desconstruir a ideia que muitas pessoas tem, como aqueles que dizem não ter graça a relação quando é utilizado o preservativo".

Em Salvador, existem quatro serviços de atenção especializada para atendimento de aids (SAE): o Semae, no bairro da Liberdade; São Francisco, no Tororó; Marymar Novaes, na Avenida Dendezeiros e o ambulatório do Hospital Professor Edgar Santos (Hupes), unidade federal, contratualizada pelo município.

O estado da Bahia mantém em Salvador mais três serviços especializados, o Cedap, no Garcia; e ambulatórios nos hospitais Couto Maia e Roberto Santos.

Campanhas

Outros dados que reforçam o fator relacionado à falta de prevenção da população são os que constam na "Pesquisa de Conhecimentos, Atitudes e Práticas na População Brasileira" (PCAP) realizada pelo Ministério da Saúde, em 2013, que entrevistou 2 mil pessoas na faixa etária de 15 a 64 anos.

Através dela foi descoberto que 94% dos brasileiros sabem que a camisinha é melhor forma de prevenção às DST e aids, mas, 45% da população sexualmente ativa do país não usou preservativo nas relações sexuais casuais nos últimos 12 meses em que foi realizada a pesquisa.

Por essa razão, os jovens têm sido foco de campanhas de prevenção, como a que foi lançada no Carnaval 2015 pelo Ministério da Saúde, chamada #PartiuTeste, que buscou incentivar os jovens a fazer o teste do HIV, e caso desse positivo, iniciar logo o tratamento.

"O teste é feito em meia hora, em qualquer posto de saúde. A orientação é que se for feito em momentos de dúvida, seja repetido em 45-60 dias. Quando se tem a relação, é infectado e o teste é feito em menos de 30 dias, é detectado apenas o anticorpo e não o vírus, já que este não se manifesta imediatamente" , explica a coordenadora do programa da Bahia, Jeane Magnavita.

