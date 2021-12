Caso suspeito de coronavírus em Salvador está em análise, diz Sesab

Uma mulher, que veio da Itália recentemente, deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no bairro do Marback, com suspeita de coronavírus. De acordo com informações da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), o caso ainda está sendo investigado e a apuração está por conta da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

O acompanhamento está sendo feito em domicílio e ainda não há informações sobre o estado clínico.

Caso confirmado no Brasil

Na segunda-feira, 24, a Itália foi incluída na lista de países monitorados. O Brasil já teve o primeiro caso de infecção por coronavírus registrado. O paciente em questão chegou da Itália no último dia 21 e esteve na região mais afetada pelo contágio, na Lombardia.

Segundo o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, em uma coletiva de imprensa realizada em São Paulo, nesta quinta-feira, 27, é possível que o Brasil tenha outros casos, mas as medidas de monitoração e prevenção estão sendo tomadas.

"Esse vírus tem comportamento novo para alguns, mas histórico para outros", declarou Mandetta.

