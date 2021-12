Caso raro: cadela dá à luz 18 filhotes

Uma cadela deu à luz dezoito filhotes no município baiano de Livramento de Nossa Senhora (a 618 km de Salvador). De acordo com o site L12 Notícias, o animal foi encontrado nesta quinta-feira, 21, com a ninhada morando na rua, em frente a um estabelecimento comercial.

Segundo a veterinária Sara Ramos, o caso é considerado raro, já que os filhotes nasceram todos vivos. O normal seria uma cadela ter de oito a dez filhotes. Os animais passam bem.

adblock ativo