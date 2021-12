Carnaval: caia na folia com saúde

Para curtir a folia com tranquilidade alimente-se bem em casa antes de sair para a festa. Consuma os alimentos da sua rotina que já está acostumado para evitar imprevistos, saladas e carnes magras são sempre uma ótima opção. Cuidado com alimentos muito gordurosos! São de difícil digestão e podem ter um efeito indesejado, associado ao calor durante o circuito.

Na rua, preste atenção nas condições de higiene dos produtos vendidos, evite o consumo de alimentos e bebidas de preparo caseiro principalmente os que estão expostos por longos períodos. Alimentos crus também devem ser evitados. Um saquinho com mistura de castanhas, frutas secas ou chocolate 70% são boas opções para levar de lanche e beliscar no circuito.

Se for ingerir bebidas alcoólicas, lembre-se da hidratação, não consuma em jejum e evite os excessos. Cuidado com as bebidas energéticas, que contém cafeína e taurina na composição. Quando combinadas com o álcool, essas duas substâncias podem alterar a pressão arterial e os batimentos cardíacos. Não aceite bebidas de estranhos e nem descuide do seu copo. E claro, nunca dirija sob efeito de álcool.

Prefira roupas e calçados confortáveis, e se for sair de dia use o protetor solar no rosto e nas partes expostas do corpo também. Você já sabe, mas não custa lembrar a importância do sexo seguro com uso do preservativo. Manter-se sempre hidratado e não aceitar bebidas de estranhos são regras essenciais e importante para todos.

Exagerou no álcool? Aprenda o passo a passo de uma receita que pode te salvar do desconforto:

Suco cura ressaca

1 copo de água de coco

1 fatia de melancia

1 folha de couve cortada em fatias finas.

Duas fatias finas de gengibre

Bata no liquidificador todos ingredientes. Acrescente gelo a gosto.

A água de coco e a melancia são alimentos hidratantes e ricos em potássio, nutriente muito perdido na diurese causada pelo álcool. A couve é uma brassica conhecida pelo seu potencial antioxidante e por ser capaz de limpar o fígado. Já o gengibre ajuda a reduzir os enjoos da ressaca.

Depois do copo de suco, é só continuar caprichando na hidratação com bastante água mineral. Divirta-se!

Drª. Manoela Oliveira de Souza é Médica do Trabalho com pós graduação em Envelhecimento Saudável. Apaixonada pelo potencial de prevenção e cura pela alimentação e estilo de vida saudáveis, ajuda pessoas a prevenir doenças através da Nutrologia, emagrecimento e estilo de vida saudável.

Facebook: @dramanoelasouza

Instagram: @dramanoelasouza

Dra. Manoela Souza dá dicas para aproveitar a festa com moderação

