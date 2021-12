Carga de oxigênio é escoltada para clínicas e hospitais no sul do estado 

A polícia Rodoviária Federal (PRF), realizou durante a noite da última segunda-feira, 28, uma escolta a um caminhão carregado com oxigênio hospitalar para Ilhéus e Itabuna, no sul do estado.

A escolta teve início no município de Teolândia (a 281 quilômetros de Salvador), com destino ao Hospital de Ilhéus e a Clínica Hiperbárica de Itabuna.

De acordo com informações da PRF, o trabalho contou com dois policiais rodoviários federais, garantindo a chegada em segurança o veículo e da sua carga aos seus destinos.

