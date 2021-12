Câncer de próstata será debatido em simpósio em Salvador

Neste sábado, dia 10, Salvador sedia o 2º Simpósio de Uro-Oncologia Pós Asco 2013. Promovido pelo Núcleo de Oncologia da Bahia (NOB), o evento irá debater o câncer de próstata, com tema como o rastreamento da doença, cirurgia robótica e tipos da doença resistentes à castração. Também serão debatidos estudos recentes sobre câncer de rim.

O simpósio é direcionado para urologistas, oncologistas, médicos nucleares, radioterapeutas, radiologistas, patologistas, enfermeiros, farmacêuticos, residentes e estudantes de medicina,

No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens (atrás apenas do câncer de pele não-melanoma). Segundo estimativa do INCA, em 2013, o Brasil deverá apresentar 60.180 casos novos de câncer da próstata, o que corresponde a um risco estimado de 62 casos novos a cada 100 mil homens.

No Sudeste, o risco estimado é de 78 novos casos a cada 100 mil homens, e no Nordeste, 43 novos casos a cada 100 mil homens. Em 2010, o câncer de próstata foi responsável por 12.778 mortes no país.

Apenas 20% a 25% dos casos de câncer de próstata apresentam sintomas, o que reforça a importância dos exames de rotina. Em sua fase inicial, a neoplasia da próstata evolui silenciosamente sem apresentar sintomas. Com o tempo, podem surgir sintomas como dificuldade para urinar, aumento do número de micções e jato urinário fraco. Em fase mais avançada, pode ocorrer dor óssea e até infecção generalizada ou insuficiência renal.

A grande maioria dos tumores de próstata cresce de forma lenta (cerca de 15 anos para atingir 1 cm³ ), sem nunca dar sinais durante a vida e nem ameaçar a saúde do homem. No entanto, alguns desses tumores podem crescer de forma rápida, espalhando-se para outros órgãos e podendo levar à morte.

O evento conta com o apoio da Sociedade Brasileira de Urologia - Bahia, Sociedade Brasileira de Cancerologia e da Associação Bahiana de Medicina (ABM). Mais informações: (71) 2107-9682 e 2107-9684.

adblock ativo