Campanha Outubro Rosa disponibiliza 20 mil mamografias gratuitas

Um mutirão de mamografia, como parte da campanha Outubro Rosa, tem a meta de realizar 20 mil exames gratuitos em mulheres de 50 a 69 anos na capital e no interior do estado durante todo o mês. A iniciativa, realizada pela Secretaria da Saúde (Sesab), promoverá atividades de prevenção e rastreamento do câncer de mama no Centro Estadual de Oncologia (Cican), na Avenida Vasco da Gama, e em outros postos de atendimento do Estado.

A coordenadora do Cican, Daniela Romero, explica que a programação também incluirá palestras, cursos e corridas. “Em Salvador, nós contamos com as unidades móveis do programa Saúde sem Fronteiras. Em qualquer uma dessas unidades, a paciente deve ter entre 50 e 69 anos, levar original e cópia de RG, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência. O atendimento é por meio de senha.

No Cican, a distribuição das 100 senhas começa às 6h30. "As pacientes que não conseguirem fazer no mesmo dia, já saem daqui com dia e horário agendado para o exame”, afirmou a coordenadora por meio de nota divulgada pela Secretaria de Comunicação (Secom).

