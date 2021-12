Campanha alerta para os risco da anemia falciforme

O Dia Mundial de Conscientização sobre a Doença Falciforme acontece no dia 19 de junho e o Instituto Espaço de Vida, em parceria com entidades de apoio locais, está lançando a campanha de conscientização sobre a doença. A data é reconhecido pela ONU.

A anemia falciforme é uma doença hereditária, apontada como uma das principais doenças genéticas do mundo. Provoca a malformação das hemácias (glóbulos vermelhos) que tomam o formato de foices (daí o nome).

A doença deixa o transporte de oxigênio deficiente, além de causar dor. Já o traço falciforme se dá quando uma pessoa recebe somente um gene com a mutação (que pode ser do pai ou da mãe) e outro sem. Neste caso, não é necessário um tratamento especializado.

A preocupação aí deve ocorrer com os filhos, pois caso os pais tenham o traço falciforme poderão gerar uma criança com anemia falciforme, traço falciforme ou sem a alteração. A malformação é detectada pelo teste do pezinho.

Dados do Ministério da Saúde apontam que todos os anos 3.500 crianças brasileiras nascem com anemia falciforme e 200 mil crianças brasileiras nascem com o traço falciforme.

