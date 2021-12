Caminhar faz bem para a saúde do cérebro

Um novo estudo, realizado pela Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, comprovou que a caminhada consegue retardar o envelhecimento do cérebro, assim como faz com o corpo. Isso porque a atividade, considerada o melhor exercício, aumenta os circuitos do cérebro e diminui riscos de problemas relacionados à memória e a atenção.

Os estímulos gerados durante a prática da atividade aumentam a coordenação motora e levam nosso cérebro a responder estímulos, tanto visuais, como táteis, sonoros e olfativos.

Outro estudo, realizado pela Universidade de Pittsburgh, apontou que pessoas que caminham uma média de 10 quilômetros semanais apresentam metade dos riscos de sofrerem uma diminuição no volume cerebral. O que pode vir a se constituir um fator decisivo na prevenção de vários tipos de demência, inclusive o mal de Alzheimer, doença que, de forma lenta e irreversível vai matando as células cerebrais.

