Caminhar em áreas verdes acalma o cérebro

Esta precisando dar uma desanuviada no cérebro? Experimente dar uma caminhada no parque. A atividade consegue restaurar a capacidade que o cérebro humano tem de permanecer calmo e focado, capacidade esta que na maioria das vezes se desequilibra, causando a sensação de fadiga, que por sua vez provoca as conhecidas sensações de distração e esquecimento. A conclusão de que esse equilíbrio pode ser restaurado com uma caminhada no parque foi através de um recente estudo de cientistas escoceses.

Isso porque, além de provocar uma sensação de relaxamento, as árvores e a cor verde que se sobressai na natureza podem reduzir a fadiga mental. Inclusive, estudos anteriores demonstraram que pessoas que vivem próximas a parques e a reservas naturais, apresentam níveis menores do hormônio do estresse, o cortisol.

Crianças portadoras de déficit de atenção também podem desenvolver maior capacidade de concentração depois de um bom período passeando em parques. Com base na leitura de ondas cerebrais, os cientistas observaram que as pessoas se tornam mais calmas quando em contato com a natureza. A leitura foi feita com uma versão portátil do eletroencefalograma (EEG), que permite o estudo dos padrões das ondas cerebrais, que foi aclopado aos participantes da pesquisa, durante os passeios no parque.

