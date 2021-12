Camaçari recebe mais de R$ 60 milhões de investimento em saúde

O Governo do Estado da Bahia investiu mais de R$ 60 milhões na área da saúde do município de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS). Algumas das entregas são o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest), a construção da Maternidade Regional, que terá 82 leitos, bem como as obras de reforma e ampliação do Hospital Geral de Camaçari (HGC).

Segundo informações da Secretaria de Comunicação do Estado (Secom), a Maternidade Regional de Camaçari vai realizar cerca de seis mil partos por ano e abranger mais de 620 mil habitantes dos municípios de Camaçari, Conde, Dias D'Ávila, Mata de São João, Pojuca e Simões Filho. A previsão de inauguração é em 2020.

Já o HCG está passando por ampla reforma e ampliação. "A reforma contempla diversos setores da unidade como enfermarias, UTI, centro cirúrgico, centro de recuperação pós-anestésica, emergência adulto e internação pediátrica, que, com as melhorias, ganhará oito novos leitos", afirma o secretário estadual da Saúde, Fábio Vilas-Boas.

