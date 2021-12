Calendário de vacinação garante qualidade de vida à criança

A vacinação é considerada a maneira mais eficaz de prevenir doenças. Por essa razão, seguir corretamente o calendário vacinal é uma recomendação importante dada pelos profissionais de saúde.

Segundo a médica infectologista do Seimi Vacinas, Ceuci Nunes, utilizar essa forma de prevenção implica na indução de anticorpos no organismo.



"As vacinas podem ser definidas como substâncias derivadas de algum micro-organismo chamados de antígenos. Utilizá-la é uma forma de ficar imune a doenças que são imunopreveníveis, ou seja, prevenidas com vacina", explica Ceuci.



É o que completa a enfermeira da Vigilancia Epidemiológica da Secretária de Saúde do Estado, Marta Pinillos: "diferente das medicações, as vacinas têm em sua composição um antígeno, que pode ser um vírus, bactéria ou produto destes, que é "tratado" para que não cause a doença".



"Ele irá estimular nosso sistema imune a produzir células de defesa que irão atuar no futuro, no momento em que entrarmos em contato com os vírus ou bactérias "selvagens", nos protegendo da infecção" , diz.

Importância

Ela afirma, ainda, que para compreender a importância das ações de vacinação é necessário ressaltar um dado da a Organização Mundial da Saúde, segundo o qual "a vacinação, ao lado do fornecimento da água potável, representa a intervenção de saúde publica que apresentou resultado mais notável, contribuindo para o aumento da expectativa de vida da população".



Por essa razão, de acordo com Marta, algumas doenças como a varíola, foram extintas, ou, a poliomielite, que deixou tantas pessoas com limitações, já não ocorrem casos na maioria dos países do mundo.



O infectologista Claudilson Bastos reforça que se colocados na balança, os benefícios de seguir o calendário oficial de vacinação, tanto para adultos como para crianças, são inúmeros.



"Especificamente o da criança porque irá acarretar melhora na qualidade de vida e bem-estar. Ao nascer, já existem vacinas que precisam ser tomadas e assim vai ser até que se torne idoso" , afirmou.



Sobre o assunto, Marta Pinillo explica que os calendários vacinais são pensados de forma a garantir a melhor resposta do sistema imunológico, assegurando assim a proteção.



"Cada vacina, a depender da forma de atuação, tem um número de doses recomendado, outras exigem reforços periódicos. A proteção só ocorre, se todas as doses forem dadas. Não seguir o esquema proposto deixa a pessoa desprotegida, exposta a ocorrência das doenças" , alerta.



Ele reforça, que além disso, é importante guardar o chamado cartão da criança ou o cartão vacinal. "Éle é um documento" ,conta.



"Através dele acompanhamos a vacinação de forma a realizá-la adequadamente e evitamos que sejam usadas vacinas desnecessárias" , lembra Marta.

De acordo com ela, algumas vacinas, como a contra tétano e difteria, têm risco de reações mais intensas no local da aplicação caso sejam usadas doses em datas muito próximas, por isso a relevância de guardá o cartão de vacinação e seguir acompanhando.

