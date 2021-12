Calcinha absorvente chega ao Brasil

A apresentadora do programa Bela Cozinha (GNT), Bela Gil, é também conhecida na internet pelo bordão "você pode substituir por..." E isso aconteceu também quando ela afirmou que substituía o absorvente tradicional pela 'calcinha absorvente'. A chef comprava o produto no exterior, mas agora será possível encontrá-lo no Brasil.

Segundo informações do site do produto, a Pantys possui tecidos de secagem rápida, à prova d'água e anti-bactérias, que absorvem o fluxo menstrual. A roupa íntima possui apenas 1/3 da espessura de um absorvente padrão, absorve o equivalente a dois absorventes externos, é reutilizável, pode ser lavada na máquina e dura até dois anos.

Recomenda-se usar a calcinha de 6 a 10 horas, nos dias de fluxo intenso, e o dia todo nos dias de fluxo leve. Existem diferentes tamanhos para todo estilo de mulher: Tanguinha, biquíni, hot pant e clássica. Ainda de acordo com o site, os preços estão entre R$ 75 e R$ 95.

adblock ativo