Café em excesso pode aumentar em 50% risco de diabetes

Beber mais de três xícaras de café por dia pode dobrar o risco de uma pessoa desenvolver diabetes. O alerta é de pesquisadores do Hospital de San Daniele del Friuli, em Udine, na Itália.

Segundo os cientistas, o hábito de tomar café regularmente pode aumentar o risco de pré-diabetes - a fase inicial do diabetes tipo dois - nos adultos que metabolizam a cafeína lentamente e sofrem de hipertensão,

A equipe do hospital italiano estudou 1.180 pacientes com idades entre 18 e 45 anos, com hipertensão de fase 1 - pressão alta - mas que não eram diabéticos.

Dos que bebiam café, 875 consumiam de uma a três xícaras por dia, enquanto 13% ultrapassavam o limite de três xícaras. Dos pacientes do estudo, 42% eram metabolizadores rápidos de cafeína e 58% eram lentos.

Ao fim de seis anos de pesquisa, os cientistas diagnosticaram pré-diabetes em 24% dos pacientes. O que consumiam a bebida moderadamente tiveram 34% maior de risco de pré-diabetes. Já os consumidores pesados de cafeína tiveram o risco elevado em 50%.

Segundo estimativas, cerca de 50% das pessoas são "metabolizadores pobres de cafeína", porque tem no DNA uma versão particular do gene CYP1A2 que os torna "hipersensíveis" ao agente intoxicante.

Essas pessoas devem evitar a cafeína e escolher um café descafeinado. A pesquisa foi apresentada por Lucio Mos, diretor de cardiologia do Hospital, no Congresso da Sociedade Europeia de Cardiologia nesta terça-feira, 2.

