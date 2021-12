Café da manhã mais calórico ajuda na perda de peso corporal

A síndrome metabólica é uma combinação de várias anormalidades, entre elas o acúmulo de gordura abdominal, a intolerância à glicose, a hipertensão e a dislipidemia. Para a melhora do quadro o ideal é uma perda de peso corporal através do controle do consumo calórico dietético e da composição nutricional da mesma. Entretanto, estudos recentes dugerem que o horário do dia para o consumo de nutrientes também influencia, pois afeta os ritmos circadianos.

O mecanismo "relógio" no cérebro e tecidos perféricos regula a expressão circadiana e atividade enzimática e hormonal envolvidas no metabolismo; como resultado, uma alteração nesses ritmos circadianos levam à uma hiperfagia, obesidade e resistência à insulina. O horário da alimentação tem implicações cruciais no ganho de peso, apetite, e metabolismo glicêmico e lipídico. Pular o café da manhã e/ou comer de mais a tarde ou noite, contribui para o ganho de peso e para a obesidade.

Foi demonstrado em estudos com animais que o café da manhã determina a fase circadiana dos relógios periféricos, enquanto o jantar leva a uma maior lipogênese e acúmulo de gordura. Pular o café da manhã provoca um atraso na lipólise e um aumento da lipogênese. O consumo de proteína no café da manhã ajuda na sensação de saciedade e no controle da grelina (hormônio do apetite). Os pesquisadores ainda ressaltam que um café da manhã mais calórico é plausível, visto que a termogênese é maior no período da manhã, o que contribui para o controle do peso corporal.

