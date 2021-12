Buraco de 50 metros de diâmetro engole casas na Rússia

Um buraco de 50 metros de diâmetro engoliu várias casas de um pequeno povoado perto da cidade russa de Solikamsk, em Urais, segundo vários testemunhos de moradores dessa região mineira.

A cratera começou a se formar na terça-feira passada após o colapso de uma mina de potássio em Uralkali e obrigou às autoridades a evacuar os habitantes da aldeia localizada na zona do desastre.

Em várias imagens divulgadas pela imprensa local, é possível ver a imensa cavidade no meio da rua com as casas de campo quase à beira do abismo. O site de notícias "newsru.com" informou que o buraco já tem 50 metros de diâmetro frente aos 30 informados logo que a cavidade se formou.

O colapso da mina Solikamsk-2 foi provocado pela entrada de água, enquanto alguns meios apontam a que os residentes da aldeia e vários especialistas já tinham advertido sobre o risco de um desastre.

