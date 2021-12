Broto de feijão é nutritivo e tem poucas calorias

O broto de feijão ou moyashi é um alimento muito consumido na Ásia, principalmente no Japão e, é altamente nutritivo. Normalmente é utilizado em saladas como acompanhamento de algum prato protéico. É um alimento muito utilizado em dietas por ter baixo valor calórico devido ao teor reduzido de gordura e alto teor de água. Além disso é rico em vitaminas do complexo B, C e K e, minerais como magnésio, fósforo, potássio, cobre e manganês.

Também é rico em compostos fenólicos, principalmente os flavonóides, que apresentam propriedade antioxidante. Estudos apontam que a concentração desses compostos do broto de feijão estão em maior quantidade comparado a outros vegetais como a cebola, a cenoura e o tomate. Os mesmo estudos apontam a sua capacidade de reduzir a ocidação em até 50%.

Os brotos podem ser comprados frescos ou empacotados, mas o ideal é que sejam imersos em água para preservar o seu contéudo nutricional. Como é um alimento cru, há o risco de contaminação nesse alimento e por isso ele deve ser cozido para destruir as bactérias nocivas e, em seguida lavado e resfriado. Se apresentarem muco ou mau cheiro não coma.

