Brócolis é aliado no combate a úlcera e câncer

Vegetal riquíssimo em vitaminas C, A, potássio, cálcio e fibras, o brócolis é apontado como um grande aliado no combate a úlcera a ao câncer de estômago. De acordo com um estudo publicado na revista "Cancer Prevention Research", o consumo de brócolis reduz o nível de infecção por Helicobacter pylori, um tipo de bactéria que infecta a mucosa do estômago e pode provocar alguns tipos de úlceras, gastrites e até mesmo câncer gástrico.

O brócolis contém fitoquímicos que protegem contra o câncer e são capazes de produzir enzimas que destroem células cancerígenas. O principal composto fitoquímico que elimina ou reduz o H.Pylori é o sulforafano.

Os pesquisadores examinaram 50 pessoas contaminadas com o H. pylori e dividiram elas em dois grupos. Durante oito semanas um grupo consumiu até 100 gramas de brócolis por dia e o outro a mesma quantidade de brotos de alfafa.

Foram realizados exames padronizados de sangue nos dois grupos e verificou-se que o grupo que ingeriu brócolis, reduziu significativamente a quantidade de H. pylori, e os níveis do outro grupo permaneceram inalterados.

