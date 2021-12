Brasileiros sofrem com dores crônicas

De acordo com uma pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira para Estudo da Dor (SBED), a cada dez pessoas no Brasil, quase quatro sofrem com alguma dor crônica.

A dor crônica é aquela que persiste por um período maior que três meses e, em 50% dos casos, chega a comprometer as atividades realizadas cotidianamente.

A dor geralmente é entendida como sintoma, mas, quando ela se torna crônica, passa a ser encarada como doença e precisa de tratamento específico.

A faixa etária média ouvida pela pesquisa é de 41 anos. Em relação ao gênero, as mulheres são maioria entre os relatos de dores crônicas na maior parte das regiões. Apenas na Região Nordeste, este quadro se inverte: os homens representam 52% e as mulheres 42%.

Paulo Renato Fonseca, diretor científico da SBED, afirmou à imprensa que a oferta de mais analgésicos no Sistema Único de Saúde (SUS) e a criação de centros de terapia exclusivamente voltados para dor são duas saídas possíveis para a redução dos casos de dor crônica e maior eficácia no tratamento.

A média mundial de incidência de dor crônica é 35%. Enquanto países desenvolvidos, como Canadá, Holanda, Austrália e Japão, mantêm esse índice na casa dos 20%, os países latinos ficam em torno dos 40%.

Smartphones

O anestesiologista Charles Amaral de Oliveira, presidente da organização, contou que as dores crônicas devem aumentar por conta, atualmente. do uso exagerado de smartphones.

“Estudos mostram que celulares e tablets são usados em média quatro horas por dia. E, ao mexer nesses aparelhos, nossa cabeça fica num ângulo de 60 graus, o que faz com que o peso dela passe dos sete quilos habituais para 27 quilos. Esse hábito tem alto risco de provocar uma cefaleia de origem cervical. Parece uma enxaqueca, mas é uma coisa mais séria. Isso vai ser uma epidemia no futuro”, comentou o anestesiologista.

adblock ativo