Brasileiros exageram no consumo de açúcar

O IBGE, em sua última análise de consumo alimentar, verificou que a ingestão de açúcar entre os brasileiros tem aumentado. De acordo com a pesquisa, mais de 60% das pessoas ingerem uma quantidade do produto maior do que o recomendado pelo Ministério da Saúde.

A instituição concluiu também que 82% da população ultrapassa o consumo ideal de gordura saturada. No caso dos açúcares, o maior nível de ingestão ocorre entre os adolescentes. Já a gordura saturada é mais consumida entre os idosos (80% deles consume mais que o limite tolerável). Os vilões apontados como os causadores de tais aumentos são os biscoitos recheados, os salgadinhos industrializados, as pizzas, os doces e os refrigerantes.

Os pesquisadores também avaliaram o consumo do colesterol, considerado menor entre as mulheres. No caso das proteínas, todas as classes apresentaram quantidades satisfatórias nas dietas.

