Brasileiros estão com problemas no sono

Você dorme bem? Concilia o sono com facilidade? Dorme a noite inteira e acorda bem disposto e sentindo-se descansado? Se respondeu sim a todas as questões, saiba que faz parte de uma exceção. A grande maioria dos brasileiros tem dormido mal, segundo dados revelados por um estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa e Orientação da Mente (Ipom).

Para mapear o sono dos brasileiros, foram entrevistadas dois mil estudantes com idades entre 20 e 60 anos. A maioria dos participantes, 69%, revelou sofrer de problemas relacionados ao sono, que vão desde a demora em conseguir conciliá-lo, até a total falta dele. Entre os problemas relatados, 82% dessas pessoas sentem cansaço e sonolência no dia seguinte, 36% têm um sono entrecortado, 25% têm dificuldades de conciliar o sono e 18% acordam no meio da noite e não conseguem mais adormecer. As causas desses distúrbios, para 50% dos entrevistados, estão preocupações com problemas financeiros e familiares; para 40% está o estresse e 28% está à dificuldade de se desligar dos estímulos eletrônicos, como internet, celular ou televisão.

O resultado dessas noites mal dormidas se reflete na saúde. A falta de sono causa depressão, obesidade e diabetes. Quem não dorme direito se torna mais irritado e estressado, aumentando ainda mais as dificuldades para dormir, acabando por viver num círculo vicioso. Por isso, procure manter o quarto silencioso e escuro, dormir e acordar sempre nos mesmos horários. Evite assistir televisão e fazer uso de outros aparelhos eletrônicos pelo menos 30 minutos antes de dormir. Não fazer refeições pesadas, optando por um copo de leite morno ou chá de camomila, bebidas relaxantes e que ajudam a conciliar o sono.

