Brasileiros estão bebendo mais álcool

No Brasil, o consumo de álcool entre pessoas que já tinham o hábito sofreu um aumento de 20% nos últimos seis anos. O índice foi revelado após o Segundo Levantamento Nacional de Álcool e Drogas (Lenad) que foi realizado pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e divulgado no mês de abril. A pesquisa teve a colaboração da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) por meio do Instituto Nacional de Políticas sobre Álcool e Outras Drogas (Inpad).

Os dados foram obtidos a partir de entrevistas com 4.607 pessoas com idades acima de 14 anos, durante o ano de 2012, moradores de 149 municípios de todas as regiões do Brasil. As entrevistas tinham por meta avaliar o padrão de uso de álcool, tabaco e drogas ilícitas e as consequências do uso dessas substâncias na vida.

Se por um lado foi descoberto que mais da metade da população brasileira (52%) é constituída de abstêmios, além do aumento do índice de álcool entre os que bebem; tais pessoas também estão adquirindo um padrão de consumo bastante nocivo e denominado "bingue", onde quatro unidades de álcool são consumidas por mulheres e cinco por homens em uma única ocasião.

Tais bebedores tiveram um aumento de 45% para 59% nos últimos anos, sendo que mulheres passaram de 36% para 49%, enquanto que os homens passaram de 51% para 66%. O que mais preocupa, no entanto, é o fato de que dois em cada dez bebedores adquirem a dependência, com grandes dificuldades de se livrar dela.

