Brasileiro consome mais sal que o recomendado

A Organização Mundial da Saúde (OMS) preconiza um consumo máximo de 2g por dia de sódio, o que equivale a 5g do sal de cozinha. Entretanto, os brasileiros estão consumindo bem mais do que o permitido, uma média de 4,46g de sódio por dia, por pessoa. Um estudo elaborado pela Associação Brasileira das Indústrias da alimentação (ABIA), com base na última pesquisa de 2008-2009 de orçamentos familiares e da pesquisa anual de serviços de 2009, ambas do IBGE, demonstrou que 71,5% do sódio é consumindo por meio do sal de cozinha.

O restante do sódio está sendo consumido pelos alimentos industrializados (13,8%), pão francês (6%), alimentos in natura (4,7%) e alimentos semi-elaborados (4,1%). A campeã de consumo é a região Norte (5,41g/dia), seguida pela Centro-Oeste (5,26g/dia), SUl (5,06g/dia), Nordeste (4,47g/dia) e finalmente, a Sudeste (3,8g/dia). Um controle na ingestão desse nutriente por meio da leitura dos rótulos e uma campanha sobre os malefícios do excesso do mesmo são necessários para a promoção da saúde.

adblock ativo