Brasil tem três casos de coronavírus confirmados e 530 suspeitos

O Ministério da Saúde confirmou o terceiro caso de covid-19, doença causado pelo novo coronavírus, no Brasil. Assim como os dois casos registrados na última semana, este também foi confirmado em um paciente colombiano residente do estado de São Paulo. Além disso, um quarto caso, também em São Paulo, aguarda contraprova.

Conforme o Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, o paciente com o diagnóstico confirmado de covid-19, esteve viagem para a Europa durante todo o mês de Fevereiro. Ele passou por Espanha, Itália, Áustria e Alemanha, antes de retornar ao Brasil.

O ministro também confirmou que uma adolescente de 13 anos é a quarta paciente ( a que aguarda contraprova). Ela retornou ao Brasil após viajar para Portugal e Itália.

Durante coletiva realizada nesta quarta-feira, 4, o ministério afirmou monitorar 530 casos suspeitos de coronavírus em todo o país. A quantidade demonstra um aumento do número de pessoas investigadas com suspeitas da infecção. Ontem, 3, o número de casos investigados era 488, na segunda, 2, era 433.

De acordo com o Ministério da Saúde, não há mudança no cenário nacional, ou seja, não há elementos que indiquem a circulação do coronavírus no país

Em todo o mundo foram confirmados 90.870 casos de covid-19 em 72 países. Foram registradas 3.112 mortes, uma letalidade de 3,4%. Destes, 10.566 foram fora da China, páis mais atingido pela doença viral, com 166 mortes, uma letalidade de 1,6%.

