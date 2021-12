Brasil tem mortalidade do câncer de mama abaixo da média mundial

Em relação a outros países do mundo, a mortalidade do câncer de mama no Brasil é baixa, situado na segunda faixa mais baixa, com uma taxa de 13 por 100 mil, ao lado de países desenvolvidos como Estados Unidos, Canadá e Austrália.

De acordo com informações do Ministério da Saúde, por outro lado, figura também na segunda faixa mais alta de incidência de câncer de mama entre todos os países. Nesse caso, segundo a análise apresentada pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA), a taxa de incidência é de 62,9 casos por 100 mil habitantes.

“O fato de a taxa de incidência ser relativamente alta e a de mortalidade ser relativamente baixa mostra que o nosso sistema de saúde, apesar de todos os problemas, está salvando muitas vidas. Mas temos imensos desafios pela frente”, afirmou Liz Almeida, chefe da Divisão de Pesquisa Populacional do INCA.

O objetivo é trazer o diagnóstico da doença o mais precocemente possível, ainda nos estados iniciais, quando o tratamento é mais efeito. A mortalidade por câncer de mama está ligada, principalmente, ao diagnóstico e tratamento adequado no tempo oportuno. A cada ano, o Brasil vem conseguindo aumentar o percentual de casos diagnosticados nos estágios in situ (considerado zero), e de I e 17,3% em 2000 para 27,6% em 2015. Entretanto, segundo o Ministério da Saúde, a proporção continua muito baixa na região Norte (12,7%), em contraste com as regiões Sul (29,2%) e Sudeste (30,8%).

