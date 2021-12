Brasil tem mais de 66 mil mortes por coronavírus até a tarde desta terça, aponta levantamento

Levantamento feito pelo consórcio de veículos de imprensa, a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde, aponta que o Brasil tem 66.093 mortes por coronavírus confirmadas até as 13h desta terça-feira, 7.

Ao todo, são 66.093 mortes e 1.643.539 casos confirmados. Na atualização das 8h desta terça-feira, o país registrava 65.631 mortes e 1.628.283 casos confirmados.

Na segunda-feira, 6, às 20h, o 29° balanço indicou: 65.556 mortes, 656 em 24 horas; e 1.626.071 casos confirmados, 21.486 em 24 horas. Desde então, CE, DF, GO, MG, MS, PI, RN, RR e SP divulgaram novos dados.

Consórcio de veículos de imprensa

Os dados sobre casos e mortes de coronavírus no Brasil foram obtidos após uma parceria inédita entre G1, O Globo, Extra, O Estado de S.Paulo, Folha de S.Paulo e UOL, que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 estados e no Distrito Federal.

O objetivo é que os brasileiros possam saber como está a evolução e o total de óbitos provocados pela Covid-19, além dos números consolidados de casos testados e com resultado positivo para o novo coronavírus.

A parceria entre os veículos de comunicação foi feita em resposta à decisão do governo Jair Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia da Covid-19. Personalidades do mundo político e jurídico, juntamente com entidades representativas de profissionais e da imprensa, elogiaram a iniciativa.

Dados oficiais

Apenas no dia 9 de junho, o ministério voltou a divulgar os dados completos, obedecendo a ordem do STF. Segundo a pasta, em balanço divulgado nesta segunda-feira, 6, houveram 620 novos óbitos e 20.229 novos casos, somando 65.487 mortes e 1.623.289 casos desde o começo da pandemia.

