O Brasil tem 132 casos suspeitos de covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. O número foi atualizado nesta quinta-feira, 27, pelo secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo Reis, em entrevista coletiva na sede da pasta, em Brasília. Conforme o secretário, um dos casos está sendo investigado na Bahia. Há ainda 213 notificações enviadas pelas secretarias de saúde estaduais que não foram ainda analisadas pela equipe do ministério​. No total, 16 estados informaram o Ministério da Saúde sobre os casos suspeitos.

Os casos suspeitos abrangem crianças de oito anos a idosos de 81 anos. Ele também informou que dos casos considerados suspeitos, 121 tem histórico de viagem recente a países com casos confirmados de covid-19, oito contato com outros casos suspeitos e três deles tiveram contatos com casos confirmados.

De acordo com o Ministério da Saúde, com esta mudança, os critérios para a definição de caso suspeito enquadram agora, as pessoas que apresentarem febre e mais um sintoma gripal, como tosse ou falta de ar e tiveram passagem por Alemanha, Austrália, Emirados Árabes, Filipinas, França, Irã, Itália, Malásia, Japão, Singapura, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Tailândia, Vietnã e Camboja, além da China, nos últimos 14 dias.

Até o momento, 60 casos suspeitos de Coronavírus já foram descartados em todo o Brasil, que permanece apenas com o registro de um caso confirmado da doença no estado de São Paulo.

O Ministério também reforçou a manutenção de medidas básicas de higiene para evitar a proliferação do vírus, como lavar as mãos com água e sabão, utilizar lenço descartável para higiene nasal, cobrir o nariz e a boca com um lenço de papel quando espirrar ou tossir e jogá-lo no lixo. Evitar tocar olhos, nariz e boca sem que as mãos estejam limpas.

O Ministério da Saúde atualiza o mapa dos casos suspeitos diariamente:

