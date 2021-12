O Brasil tem 13 casos confirmados e 768 suspeitos de coronavírus no País. São 10 casos em São Paulo, um no Rio de Janeiro, um no Espírito Santo e um na Bahia. Até o momento, 480 casos foram descartados. Os novos dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde nesta sexta-feira, 6. As informações foram repassadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde.

O estado com mais casos suspeitos é São Paulo (222), seguido de Minas Gerais (123), Rio Grande do Sul (112) e Rio de Janeiro (111). A Bahia está com 15 suspeitos. O estado do Maranhão é o único que não consta com casos suspeitos.

De acordo com o Ministério da Saúde, os novos casos confirmados são importados, ou seja, os pacientes viajaram a outros países com surto da doença. Assim, o Brasil ainda não apresenta transmissão comunitária, com pacientes infectados que não viajaram e nem tiveram contato com pessoas que estiveram no exterior.

No entanto, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou que esse tipo de transmissão deve ocorrer em questão de tempo. Segundo ele, é preciso esperar e observar como o vírus vai se comportar em um país de clima tropical, antes de o governo mobilizar outras medidas.

Atualmente, 36 países, além da China, são monitorados pelo Ministério da Saúde por apresentarem transmissão ativa do covid-19. Com isso, os critérios para a definição de caso suspeito enquadram pessoas que apresentarem febre e mais um sintoma gripal, como tosse ou falta de ar e tiveram passagem nos últimos 14 dias pela Alemanha, Argélia, Austrália, Bélgica, Bielorrússia, Bósnia e Herzegovina, Canadá, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Croácia, Dinamarca, Emirados Árabes Unidos, Equador, Espanha, Estados Unidos, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Indonésia, Irã, Israel, Itália, Japão, Líbano, Malásia, Noruega, Reino Unido, Romênia, San Marino, Singapura, Suécia, Suíça, Tailândia, Vietnã, além da China.

