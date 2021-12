Brasil segue com 25 casos confirmados de covid-19; número de suspeitos sobe para 930

Dados divulgados pelo Ministério da Saúde nesta segunda-feira, 9, apontam que o Brasil segue com 25 casos confirmados de covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. O número de casos é o mesmo deste domingo, 8. Ainda não há mortes registradas no país devido a infecção.

Além dos casos confirmados, o país conta com 930 casos suspeitos da doença (ontem eram 664). O estado com mais pessoas com suspeitas de ter contraído o vírus é São Paulo (322), seguido de Rio de Janeiro e Minas Gerais (122) e Rio Grande do Sul (112). Amapá, Roraima, Tocantins e Maranhão ainda não tem casos suspeitos. Ao todo, 685 casos já foram descartados.

Conforme o Ministério da Saúde, Bahia e São Paulo foram os únicos estados que já registraram casos de transmissão local, ou seja, quando uma pessoa contrai a doença ao ter contato com um caso confirmado da doença no país. Como todos os casos confirmados no país tem sua origem conhecida, ainda não existe transmissão comunitária no território brasileiro.

O Brasil monitora todos os países da América do Norte, da Europa e da Ásia. Alguns países do hemisfério sul contam com monitoração específica, são eles, Argélia, Austrália e Equador.

A pasta também afirmou que serão ampliadas as ações para assistência de casos de coronavírus, com reforço do atendimento nas unidades de saúde da família de todo o país. Além disso, serão ampliados os leitos de UTI para receber e tratar dos casos.

