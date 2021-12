Brasil registra 350 mil mortes por doenças cardiovasculares ao ano

O Dia Mundial do Coração é celebrado no dia 29 de setembro, e com isso, os alertas para os cuidados com a saúde cardiovascular crescem no chamado 'Setembro Vermelho'. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 17,5 milhões de pessoas morrem vítimas de doenças cardiovasculares a cada ano. No Brasil, a média anual chega a 350 mil, o que corresponde a uma vida perdida a cada 40 segundos.

Segundo especialistas, alguns cuidados são necessários para evitar doenças cardíacas, como a angina instável e estável, arritmia cardíaca, sopro no coração, hipertensão e infarto. As pessoas devem ficar atentas ao uso excessivo de sal, por exemplo, que leva a um aumento do sódio na pressão sanguínea e à retenção do líquido presente no sangue, elevando a pressão arterial. O uso excessivo pode desenvolver a hipertensão, que é responsável por males como infartos e Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Outras formas de prevenir doenças cardiovasculares, de acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), é praticar atividades físicas, ter uma dieta equilibrada, analisar o histórico familiar e não fumar.

