Brasil lançará jeans anticelulite

Depois dos alimentos, vieram as roupas funcionais. A Rhodia se aliou ao estilista brasileiro Alexandre Herchcovitch para lançar um jeans que melhora a circulação e combate a celulite, feito com um fio desenvolvido pela empresa no Brasil, o emana.

Os praticantes de esportes já encontram ofertas no varejo de roupas tecnológicas, que melhoram a performance e aliviam a fadiga muscular. Agora, o novo desafio da indústria têxtil é, portanto, ampliar as opções da ciência para o dia a dia. O jeans contra celulite nasceu de uma nova aplicação do emana, uma tecnologia em desenvolvimento no Brasil desde 2006 e que já recebeu US$ 7 milhões em investimentos.

O produto foi lançado globalmente em 2011, mas até então só estava disponível em roupas esportivas e lingeries. "Queríamos levar a tecnologia para o dia a dia das pessoas. E a melhor solução é o jeans", disse o diretor global da unidade de negócios de fios têxteis da Rhodia, Renato Boaventura. O futuro, segundo ele, passa por roupas que tragam bem-estar e talvez até prevenção e combate a doenças, como varizes e trombose. A empresa, que tem um centro de pesquisa em Paulínia (SP), entrou na corrida pela inovação no ramo têxtil nos anos 1950, com a produção da poliamida, o nylon, na época considerada uma fibra nobre e recém-descoberta.

Como funciona

O emana absorve o calor do corpo e transmite raios infravermelhos de volta à pele, estimulando a melhoria do aspecto da pele, diz a Rhodia. Para dar resultado, o produto precisa ser usado por 30 dias consecutivos e por seis horas diárias. Os primeiros jeans com emana (calça e jaqueta) foram apresentados na semana passada por Herchcovitch no evento Be Brasil, promovido pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), em Nova York.

O lançamento no mercado brasileiro será no próximo Fashion Rio, em novembro, no desfile da coleção de Herchcovitch, que terá cerca de 10 peças com emana. "A brasileira está disposta a comprar um jeans que melhora a celulite. Ele traz um benefício para um problema recorrente da mulher sem que ela precise fazer nada", diz ele.

O executivo da Rhodia estima que o custo de um fio emana seja entre 30% e 40% maior do que uma matéria-prima comum. Mas Herchcovitch calcula que o produto custará no máximo 15% mais do que um jeans comum. "Eu quero que seja um produto democrático (...). Celulite não tem classe social", diz o estilista.

Para o diretor da consultoria Mixxer, Eugenio Foganholo, especialista em varejo e bens de consumo, os produtos com inovação tecnológica ainda são um nicho no varejo de moda brasileiro. "Nem todo consumidor está disposto a pagar por isso. O volume de vendas não é representativo", disse.

"Para as grifes e para os varejistas, a inclusão de produtos no portfólio vale para posicionar suas marcas como inovadoras no mercado", disse Foganholo. As pesquisas da Rhodia, no entanto, apontam que não adianta levar o benefício tecnológico em um produto sem design de qualidade. "É preciso aliar a ciência à moda", diz Boaventura.

