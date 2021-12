Brasil é o segundo país em mortes por sarampo na América

Os casos de sarampo na América aumentaram cerca de 32%. De acordo com boletim epidemiológico divulgado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), nesta segunda-feira, 24, entre 21 de agosto e 21 de setembro, o total de ocorrências da doença em 11 países do continente passou de 5.004 para 6.629.

No ranking, o Brasil aparece em segundo lugar na lista, com 1.730 casos e 10 mortes pela doença. Em primeiro lugar, aparece a Venezuela, com 4.605 casos diagnosticados e 62 das mortes. Estados Unidos ocupa o terceiro lugar, com 124 casos, seguido por Colômbia (85), Canadá (22), Peru (21), Equador (19), Argentina (11), México (5) e, Antígua e Barbuda e Guatemala, com um em cada.

A quantidade foi aumentando gradativamente. Na primeira metade de abril, um outro relatório feito pela Organização das Nações Unidas (ONU) mostrava um total de 385 ocorrências. No levantamento de junho, o número havia subido para 1.685. Em julho, o boletim apresentava 2.472 casos.

Para combater a doença, além da vacinação, a OMS recomenda que em países com surtos, sejam adotadas medidas para evitar a transmissão nosocomial , que é quando um paciente contrai uma doença em um estabelecimento de saúde. Para isso, os gestores das unidades de saúde devem isolar os pacientes com sarampo dos demais em salas específicas.

Segundo o Ministério da Saúde, a Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo e a Poliomielite, encerrada no último dia 14, atingiu a meta estabelecida de 95% do público-alvo. Ainda de acordo com o órgão, a média de imunização chegou a 95,3%, enquanto a de poliomielite foi 95,4%.

