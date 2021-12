Brasil é o segundo país com mais casos de hanseníase

Cercada de estigma desde as narrativas bíblicas, a hanseníase, antigamente conhecida como lepra, faz parte da lista de doenças negligenciadas da Organização Mundial da Saúde (OMS), caracterizadas por afetarem populações pobres. Segundo país com mais casos de hanseníase em todo o mundo, o Brasil é superado apenas pela Índia e concentra cerca de 90% das ocorrências registradas nas Américas.

No ano passado, a Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab) registrou 2197 casos, com mais ocorrências em Salvador, Juazeiro, Barreiras, Eunápolis e Feira de Santana. Com 255 notificações em 2018 (dados da Sesab atualizados em 22/4/19), a capital baiana tem maior incidência de hanseníase nos bairros do subúrbio, além de Valéria, Itapuã e São Caetano.

Causada pela bactéria Mycobracterium leprae, a doença é transmitida pelas vias aéreas, mas o contágio normalmente ocorre por meio de convívio íntimo e prolongado com o paciente, explica o dermatologista Thiago Amparo. Parte da equipe do Ambulatório Magalhães Neto do Hospital Universitário Professor Edgard Santos (Hupes), da Universidade Federal da Bahia (Ufba), o médico ressalta que cerca de 90% da população é imune à bactéria.

As pessoas com essa resistência imunológica não desenvolverão a doença, mesmo que tenham contato com a bactéria, mas os outros 10% são vulneráveis à hanseníase. Amparo explica que essa imunidade completa é determinada geneticamente, mas, nas pessoas que não a possuem, fatores como má alimentação e condições gerais de vida influenciam na capacidade de reação ao bacilo de Hansen, como a bactéria também é chamada. De acordo com o dermatologista, manchas brancas ou avermelhadas com comprometimento da sensibilidade, geralmente são os primeiros sintomas da hanseníase, que acomete especialmente pele e nervos, mas pode atingir outros órgãos. Ele acrescenta que perda de pelo, localizada ou difusa, redução de suor na área da mancha e o surgimento de caroços também são comuns.

90%

Amparo explica que, em geral, o diagnóstico é feito de forma clínica, com uma análise das lesões, teste de perda de sensibilidade e palpação dos nervos. Embora não seja indispensável para a identificação da doença, a chamada baciloscopia ajuda na definição do tratamento que será aplicado. O exame consiste em coleta de secreção, por meio de incisão, em lesões da orelha e/ou cotovelo, e análise do material ao microscópio. Em alguns casos, biópsias podem ser requeridas.

O médico destaca a importância do diagnóstico precoce para que não ocorram complicações. “A evolução da doença é variável. Tem pacientes que mesmo antes do diagnóstico já têm reação hansênica, que é o que deixa sequelas”, esclarece. A reação é caracterizada por atingir nervos ou pele de forma muito intensa, gerando dor e resultando em perda de força e até mesmo deformações, como mão em garra e pé/mão caído.

De acordo com o Guia Prático sobre a Hanseníase editado pelo Ministério da Saúde, de 15 a 30% dos pacientes multibacilares “podem apresentar fenômenos agudos como primeira queixa da doença”.

ClassificaçãoQuando a patologia tem a forma paucibacilar, a baciloscopia é negativa e não há risco de transmissão, esclarece o dermatologista. Já a forma transmissível, chamada de multibacilar, apresenta baciloscopia positiva e tem as chances de contágio cessadas após a primeira dose do tratamento poliquimioterápico.

Amparo conta que, com base na forma clínica, a baciloscopia e o exame anatomopatológico, a doença é enquadrada na classificação de Ridley e Jopling como indeterminada, tuberculoide, borderline-tuberculoide, borderline-borderline, bordeline-virchowiana e a virchorwiana. Esta última acontece “quando o paciente tem uma resposta imune muito deficiente e, então, pode ter infiltração no corpo todo”, detalha.

No entanto, as únicas variações importantes para a definição do tratamento é se a hanseníase é paucibacilar ou multibacilar. No primeiro caso, o número de lesões é reduzido, o que indica uma resposta imunológica mais eficiente, e a poliquimioterapia é mantida por seis meses, ministrando rifampicina e dapsona na dose mensal supervisionada (no consultório) e somente a dapsona diariamente (em casa). Na multibacilar, o tratamento é mantido por doze meses, com dose supervisionada reunindo rifampicina, dapsona e clofazimina, e manutenção das duas últimas no uso diário.

adblock ativo