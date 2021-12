Brasil é o 4º país com mais mortes no trânsito, diz pesquisa

"O Brasil é o 4º país no mundo em mortes no trânsito. Os jovens de 20 e 29 anos estão na faixa de maior incidência de vítimas de acidentes". A informação é de Renata Marques, coordenadora de uma campanha voltada à direção segura, ao lembrar levantamento do Instituto Avante Brasil, entidade sem fins lucrativos voltada à prevenção do crime e da violência.

Renata coordena a campanha Best Driver, (melhor motorista, em tradução livre do inglês), da fabricante de pneus Michelin, destinada a premiar no final do ano com um carro 0 km o universitário que, através de monitoramento eletrônico, provar ser o condutor mais seguro entre concorrentes de um total de 15 instituições de ensino superior do país.

Ela citou dois fatores como prejudiciais e perigosos: o uso de celular e a ingestão de bebida alcoólica. Estudo feito pela Universidade Federal de São Paulo (USP) mostra que 27% dos jovens disseram ter dirigido após beber e 57% pegaram carona com algum amigo bêbado. Pesquisa da seguradora Allianz sobre o uso do celular aponta que esta ação já é responsável por três em cada dez acidentes.

No levantamento, 40% confessaram fazer ligações sem usar o viva-voz, 30% admitiram ler mensagens de texto e 20% assumiram escrever mensagens ao volante. "Mandar mensagens pelo celular provoca uma cegueira momentânea, tirando o foco da direção e podendo provocar um acidente. É melhor deixar para depois", aconselha Renata Marques.

A frase "Como estou dirigindo?", seguida de um número de telefone, é utilizada em forma de adesivo na traseira dos veículos de empresas privadas e órgãos públicos para possibilitar uma possível denúncia contra a má direção do motorista.

Mas, será que o condutor que lê a pergunta reflete se a maneira que conduz seu próprio carro é segura? E os jovens, estão sendo responsáveis ao dirigir? É possível que boa parte não o faça.

A campanha será lançada em Salvador em outubro, para os estudantes da Universidade Federal da Bahia (Ufba), visando levar informação para este público sobre a importância da direção defensiva. Renata, explica que o Brasil foi escolhido como pioneiro por causa da sua triste realidade em acidentes.

Lei Seca

Fabrizio Muller, superintendente de Trânsito e Transporte de Salvador, acredita que a Lei Seca está sendo importante na conscientização dos motoristas soteropolitanos.

"Observamos resultados positivos desde o início das blitze diárias, em março de 2013. A busca por táxi aumentou e também a volta para casa com motoristas que não bebem", conta o gestor.

adblock ativo