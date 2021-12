Brasil confirma cerca de 570 novos casos de Sarampo

O Brasil registrou, nos últimos 90 dias, um total de 3.909 casos confirmados de sarampo, um aumento de 85% (570 casos) em relação ao último dado, divulgado em 12 de setembro. Os dados fazem parte do novo boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, divulgado nesta quinta-feira, 19.

De acordo com informações do órgão, o estado do Pará passou a integrar a lista de 16 estados com transmissão ativa da doença, totalizando 17. Com o objetivo de impulsionar as campanhas de imunização, para o controle do surto e interrupção da cadeia de transmissão do sarampo, o ministério liberou um total de R$ 10,5 milhões para os estados com surto ativo da doença.

Conforme o novo boletim divulgado, 97,5% dos casos permanece concentrada no estado de São Paulo, com registros em 157 municípios, principalmente na região metropolitana. O boletim atual ainda apresenta 20.485 casos em investigação e 4.134 que foram descartados.

Casos confirmados nesse período representam 87% do total em 2019. Grande parte dos registros está em São Paulo (3.807), seguido do Rio de Janeiro (19), Pernambuco (15), Minas Gerais (13), Santa Catarina (12), Paraná (9), Rio Grande do Sul (7), Maranhão (4), Goiás (4), Rio Grande do Norte (4), Distrito Federal (3), Pará (2), Mato Grosso do Sul (2), Piauí (2), Espírito Santo (1), Bahia (1) e Sergipe (1).

Permanece o registro de quatro óbitos por causa da doença em todo o País. Apesar da faixa de 20 a 29 anos apresentar um maior registro de casos confirmados e registrados, a doença afeta, em sua maioria, menores de 1 ano, com 8 vezes mais chances em relação à população em geral. É também nessa faixa que ocorrem mais casos graves e de óbitos.

Segundo o Ministério da Saúde, a casa 100 mil habitantes, 55 crianças nessa faixa etária tiveram confirmação de sarampo. A segunda faixa mais atingida é de 1 a 4 anos de idade. Em 2019, três dos quatro casos de óbitos registrados por sarampo no Brasil ocorreram em menores de 1 ano de idade; e um óbito de uma pessoa de 42 anos. Nenhum dos quatro haviam se vacinado contra o sarampo.

