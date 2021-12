Brasil acumula segunda maior dívida com a OMS e pode perder direito de voto

O Brasil não realizou transferência de recursos para a Organização Mundial de Saúde (OMS), que lidera a resposta à pandemia. Os Estados Unidos (EUA) havia anunciado que não iria enviar dinheiro à OMS, como resposta ao que considerou um comportamento inadequado da agência em relação aos interesses chineses. As informações são da coluna de Jamil Chade, do Uol.

Segundo a publicação, as contas de 2019 e 2020, do Brasil com a OMS, permanecem em aberto. Em 2019, o Brasil depositou à organização mundial apenas o referente ao ano de 2018.

Com isso, o governo acumula a segunda maior dívida na entidade - aproximadamente US$ 32 milhões. O valor representa mais de 10% do buraco de US$ 310 milhões que enfrenta o orçamento regular da OMS, em um momento crítico de atuação.

A reportagem procurou o Ministério da Economia que disse que o governo "trabalha com vistas a compatibilizar o imperativo do ajuste fiscal com obrigações assumidas pelo país junto a organismos internacionais". "Nos últimos anos, as leis orçamentárias anuais não lograram contemplar a integralidade dos compromissos junto às mais de 100 instituições internacionais a que o Brasil é associado", admitiu a pasta.

O único país que conta com uma dívida maior são os Estados Unidos, que deve US$ 200 milhões. Ainda segundo a planilha analisada pelo colunista, mais de cem países já quitaram todas suas dívidas ou fizeram pagamentos parciais em 2020. É válido ressaltar que as contribuições de governos não são voluntárias, pois se o país adere à entidade, é preciso pagar uma contribuição anual, baseada no tamanho de sua economia e renda.

De acordo com a regra, caso o país não realize o pagamento por mais de dois anos, o governo perde o poder de voto nas decisões da OMS.

