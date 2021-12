Botox alivia enxaqueca crônica

Mais de 10% da população mundial sofre com a enxaqueca crônica, doença considerada a 19ª doença no ranking das patologias incapacitantes. As crises duram de quatro a 72 horas e podem se repetir de forma frequente.

Só no Brasil, cerca de 2% da população são portadores da doença, também conhecida como migrânea. Por essa razão a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) liberou a aplicação de toxina botulínica tipo A, o Botox, para combater a forte dor provocada pela enxaqueca. A substância é aplicada com uma ampola em várias partes da cabeça e pescoço. Mas só deve ser feita por um médico especialista.

A toxina promove o relaxamento dos músculos e alivia a pressão provocada pelas fortes dores.

Como ainda existem estudos sobre a eficácia e segurança do tratamento, ele deve ser bastante discutido com o médico, que fará uma avaliação sobre possíveis efeitos colaterais. É importante frisar que o botox não deve ser usado para tratamento de outras dores que não seja a enxaqueca.

