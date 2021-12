'Boom' econômico na China destruiu 80% dos corais

O boom econômico da China causou a destruição de mais de 80% dos recifes de coral nos últimos 30 anos, afirma um estudo conjunto australiano-chinês, que classifica de "sinistro" o nível dos danos.

"Descobrimos que a quantidade de corais declinou em ao menos 80% nos últimos 30 anos nos arrecifes costeiros da China Continental e ao redor da ilha de Hainan", conclui este estudo realizado pelo Centro de Pesquisas Australiano sobre os Recifes de Coral e pelo Instituto de Oceanologia do mar da China meridional.

"Ao redor dos atóis e dos arquipélagos reivindicados por seis países no mar da China meridional, a superfície dos recifes caiu de 60% para 20% nos últimos 10 a 15 anos", acrescentou este estudo publicado na revista Conservation Biology.

O desenvolvimento do litoral, a poluição e a sobrepesca provocados pela expansão econômica do colosso asiático, convertido em 2010 na segunda economia mundial, são as principais causas desta destruição, afirmam os autores do estudo, que descrevem um "espetáculo sinistro de declive, de degradação e de destruição".

"A expansão econômica da China exacerbou vários problemas ambientais, incluindo a perda importante de habitats naturais devido à urbanização da costa, ao nível de pesca insustentável no tempo e à poluição", acrescenta o estudo.

A diminuição de corais no mar da China meridional, onde os recifes se estendem ao longo de 30.000 km2, se agravou pela falta de colaboração entre os países com reivindicações territoriais e conflitivas na zona.

Alguns países criaram parques naturais para preservar os corais, mas estas reservas são muito pequenas e estão bastante afastadas umas das outras para serem eficazes, considera Terry Hughes, um dos autores.

"O tempo de que dispomos para salvar os recifes do mar da China meridional se esgota rapidamente", acrescenta.

