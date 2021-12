Bolsonaro cita dados sem fonte e volta a errar sobre cloroquina

O presidente Jair Bolsonaro voltou a defender o uso da cloroquina contra a Covid-19, mesmo sem estudos que comprovem quaisquer efeitos benéficos em relação ao tratamento para a doença. De acordo com informações da Folha de S. Paulo, ele anunciou que tinha sido infectado pelo novo coronavírus.

“Se não tivesse feito o exame e tivesse tomado a hidroxicloroquina como preventivo, como muita gente faz, eu estaria trabalhando até...obviamente poderia estar contaminando gente, essa foi a minha preocupação de buscar fazer o exame na própria segunda feira para evitar o contágio de terceiros”, disse Bolsonaro.

Segundo o site, outros medicamentos, como dexametasona e o remdesivir, já tiveram resultados positivos e mais sólidos em estudos sérios e bem desenhados. Entretanto, até o momento não há tratamento que cure ou previna a Covid-19. As principais armas no combate à doença, conforme as entidades de saúde, são o distanciamento social, os cuidados de higiene e uso de máscara.

"Dados os sintomas, a equipe médica resolveu aplicar hidroxicloroquina. Tomei ontem, por volta das 17h o primeiro comprimido e também azitromicina. Confesso que, como acordo muito durante a noite, depois da meia-noite consegui sentir alguma melhor. Às 5h da manhã tomei a segunda dose da cloroquina e confesso que estou perfeitamente bem”, declarou.

Segundo a Folha, a combinação dos dois medicamentos é contraindicada por autoridades de saúde pelo potencial de toxicidade. Conforme as diretrizes dos EUA, a combinação só pode ser usada em pesquisas médicas com acompanhamento constante do paciente.

Bolsonaro reforçou que passou a se sentir melhor com o uso de cloroquina, declarando que na fase inicial a chance de sucesso chega a 100%, entretanto, nenhum estudo sério, até o momento, conseguiu comprovar isso. Os resultados mostram que a droga não tem efeito contra o coronavírus.

Ele afirmou que não há medicamentos com eficácia comprovada contra a Covid-19, porém pesquisas recentes já apontaram redução na mortalidade com o uso de dexametasona e remdesivir.

