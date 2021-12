Bicicleta fortalece músculos das coxas e do bumbum

Uma hora de pedalada numa bicicleta pode queimar até 700 calorias. A bicicleta é uma ótima opção de exercício para quem quer emagrecer sem forçar as articulações. Além de queimar calorias, o ciclismo define os músculos. Ele trabalha os glúteos, as coxas e os quadríceps.

Se a opção for andar de bicicleta fora do ambiente indoor da academia, é preciso tomar alguns cuidados antes de se aventurar com ela pelas ruas. Um capacete é fundamental. É preciso também checar os freios antes de sair pedalando por aí.

O ideal é começar o treino com 30 minutos de pedalada, até atingir 1 hora. Para dar uma incrementada nos músculos da perna os especialistas recomendam a subida. Além de desenvolver a musculatura, a ladeira também aumenta a capacidade cardiorrespiratória.

