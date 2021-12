Benefícios estéticos dos ácidos graxos poliinsaturados

Os benefícios dos ácidos graxos poliinsaturados para a saúde, como o ômega-3, 6 e 9, são bem conhecidos principalmente se tratando da prevenção de doenças, mas poucos sabem que eles também auxiliam na saúde da pele. O ácido linoléico (ômega-6) e seus derivados tem um papel importante na estrutura e função na permeabilidade da barreira do extrato córneo, alterações comuns em pessoas com dermatite atópica.

Esse ácido graxo é precursor das ceramidas e pode modular a resposta imune da epiderme, pois influencia os linfócitos T exercendo influências positivas em dermatoses inflamatórias, acne, psoríase, dermatite atópia, lúpus eritematoso e câncer de pele. Já o ômega-3 serve de ligante dos receptores ativadores-proliferadores do peroxisomo (PPARs), os quais são importantes no metabolismo lipídico, equilíbrio da glicose e da insulina, assim como na regulação da inflamação, imunidade, e barreira cutânea. Também é utilizado no tratamento de doenças inflamatórias da pele e do câncer de pele, incluindo o melanoma.

Quando há uma deficiência desses ácidos graxos há um comprometimento com a permeabilidade da barreira da pele o que resulta em uma desidratação da epiderme. A relação do consumo desses ácidos graxos deve ser adequada, pois em excesso pode provocar o aumento de inflamação e a piora da aparência da pele. Essa mediação inflamatória é realizada na sua maior parte pelo ômega-3 (peixes, vegetais verdes escuros, óleo de linhaça e de chia) e por isso têm papel importante na prevenção de doenças como o câncer de pele.

