Bebidas sem calorias ajudam a perder peso, diz pesquisa

Um estudo publicado pelo jornal científico da "The Obesity Society" (entidade americana que estuda obesidade) revelou recentemente que as bebidas consideradas "zero/diet" podem ajudar no emagrecimento.

De acordo com o artigo, o grupo que consumiu bebidas com adoçantes teve maior redução de peso.

Desenvolvido por pesquisadores da Universidade do Colorado e da Universidade de Temple, o estudo durou três meses e foi elaborado para comparar os efeitos que o consumo de água e de bebidas zero ou diet têm no emagrecimento.

Segundo os autores do artigo, além de perder mais peso, o grupo que consumiu bebidas com adoçantes sentiu menos fome e apresentou melhoras significativas nos níveis de colesterol e triglicérides.

"Os resultados dessa pesquisa mostram, de acordo com o próprio autor, que o consumo de bebidas sem calorias não leva ao aumento de peso. Pelo contrário, pode fazer parte de uma dieta para redução de peso", avalia a engenheira de alimentos Maria Cecilia Toledo, docente titular da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

Os 303 participantes foram divididos em dois grupos submetidos a programas idênticos de dieta e atividade física: um só podia beber água e o outro tinha permitida a ingestão de bebidas sem caloria como refrigerantes, chás e águas aromatizadas.

Mais da metade do grupo (64%) que consumiu bebidas sem calorias reduziu em 5% o seu peso corporal, resultado suficiente para promover benefícios à saúde, incluindo a redução do risco de doença cardíaca, hipertensão e diabetes tipo 2.

Apenas 43% do grupo que só bebeu água teve esse mesmo resultado. De acordo com o estudo, o grupo de bebidas sem caloria perdeu 44% mais peso do que o segundo grupo.

"Esse estudo tranquiliza as pessoas que precisam emagrecer e tinham receio de consumir bebidas com adoçantes por acreditarem que poderiam ter mais fome ou até mesmo engordar. Os resultados observados desfazem esse mito e mostram que elas podem ser uma importante ferramenta para ajudar a perder peso", afirma Maria Cecília.

O estudo, promovido pela Associação Americana de Bebidas, foi conduzido em seres humanos. A especialista lembra que algumas pesquisas com animais sugeriam o aumento da fome, com consequente ganho de peso, relacionado ao consumo de bebidas com adoçantes.

"Essa nova pesquisa foi feita com pessoas e isso faz diferença", diz ela.

