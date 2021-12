Bebês nascidos no inverno têm desenvolvimento mais rápido

Bebês que nascem no inverno desenvolvem suas capacidades motoras mais rápido do que os nascidos no verão, aponta uma pesquisa realizada na Universidade de Haifa, no norte de Israel.

O estudo, realizado com 31 bebês que nasceram entre o inverno e a primavera e com 16 bebês nascidos no verão, revela a existência de um "fator estacional" no desenvolvimento durante o primeiro ano de vida, segundo comunicado da universidade.

Os resultados mostram que bebês que nasceram entre dezembro e maio (período do inverno e primavera no Hemisfério Norte) começaram a engatinhar com 30 semanas de vida. Os nascidos entre junho e novembro levaram 35 semanas para iniciar o processo. Não se registrou diferença de desempenho entre meninos e meninas.

A pesquisa foi dirigida pela médica Osnat Atun Einy, do Departamento de Tratamento Físico da Universidade de Haifa, e envolveu outros três analistas do Departamento de Assessoria e Desenvolvimento Humano.

Eles acompanharam, através de visitas, o desenvolvimento motor dos bebês nas casas das próprias famílias durante os sete primeiros meses de vida. Os pais também ajudaram, filmando a evolução de seus filhos.

A análise do desenvolvimento seguiu os parâmetros da Escala Motora Infantil de Alberta (AIMS, na sigla em inglês), que serve para avaliar essas características em crianças.

Em outros indicadores da escala, as diferenças entre ambos os grupos foram menores, mas o resultado geral mostrou vantagem dos nascidos no inverno.

