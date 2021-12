Beber água auxilia na perda de peso

É muito comum ouvir alguém dizer que água emagrece, o que não está muito longe de ser verdade pois ela ajuda no processo de emagrecimento. Estudos epidemiológicos sugerem que a ingestão calórica é significativamente menor, em torno de 194kcal, em consumidores de água comparados aos que não bebem o líquido, e que optam por líquidos ricos em açúcares associados ao ganho de peso e à obesidade.

Estudos demonstram que o consumo de 500ml de água antes das principais refeições promove a sensação de saciedade o que resulta em uma menor ingestão calórica. Entretanto, não se sabe por quanto tempo esse efeito é mantido. Eles acreditam que ao beber dois copos de água antes das refeições ocorra a liberação da leptina e do PYY, dois hormônios envolvidos no controle da saciedade.

A leptina atua no próprio estômago, enquanto o PYY é produzido no momento que a água atinge o intestino. A distensão do estômago com a ingestão de água também ajudaria nessa sensação de saciedade. É importante ressaltar que somente a água não irá eliminar os quilos extras e sim, combinada com uma dieta equilibrada e a prática de exercícios físicos.

